Монголия накопила 22,9 тонны золота в 2022 году

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии или Монголбанк приобрел в 2022 году в общей сложности 22,9 тонны золота у юридических и физических лиц, что на 10 процентов больше, чем в 2021 году.

По состоянию на декабрь 2022 года средняя цена покупки золота центральным банком составляла 207 625 тугриков за грамм.

Покупка золота является для центрального банка одним из ключевых способов обеспечения экономической стабильности за счет последовательного увеличения валютных резервов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения