экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия накопила 22,9 тонны золота в 2022 году

CentralAsia (MNG) -  Центральный банк Монголии или Монголбанк приобрел в 2022 году в общей сложности 22,9 тонны золота у юридических и физических лиц, что на 10 процентов больше, чем в 2021 году.

По состоянию на декабрь 2022 года средняя цена покупки золота центральным банком составляла 207 625 тугриков за грамм.

Покупка золота является для центрального банка одним из ключевых способов обеспечения экономической стабильности за счет последовательного увеличения валютных резервов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com