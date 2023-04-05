США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд
- Азия и мир, политика
- 10:13, 05 апреля 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Пентагон объявил об утверждении очередного пакета военной помощи Украине общей стоимостью $2,6 млрд. В него в том числе войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения, сообщается на сайте ведомства.
Также в новый пакет войдут:
10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
около 3600 единиц стрелкового оружия;
бронированные мостоукладчики;
около 400 гранатометов;
противотанковые системы Javelin и TOW;
девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками;
61 танкер с тяжелым топливом;
120-мм минометные мины;
терминалы спутниковой связи;
высокоточные авиационные ракеты.
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