Bloomberg: у НАТО пока нет планов развертывать боевые группы в Финляндии

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CentralAsia (CA) - Руководство НАТО сейчас не планирует размещать в Финляндии боевую группу Североатлантического альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в блоке. По словам собеседника агентства, у страны и так есть «возможности и обширный опыт» защиты своей территории.

Соединенные Штаты также не планируют размещать боевую группу в Финляндии, сообщил агентству источник в правительстве США. По его словам, Хельсинки не обращались к НАТО с подобным запросом.

В то же время источник в альянсе отметил, что командование НАТО постоянно оценивает угрозы и «могло бы дать такую рекомендацию [по размещению групп], если сочло бы это необходимым».

4 апреля Финляндия передала госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Ранее документ о вступлении страны в НАТО подписал глава МИД Пекка Хаависто.

После вступления Финляндии в блок общая граница России с альянсом увеличится на 1,3 тыс. км. Говоря о возможности размещения войск в Финляндии, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это будет зависеть от решения Хельсинки; без согласия финских властей такой сценарий исключен.

В октябре газета Iltalehti сообщала, что в проекте по вступлению Финляндии в НАТО нет ограничений на размещение в стране ядерного оружия или военных баз. Несколькими месяцами ранее премьер Санна Марин говорила, что такая возможность не обсуждается.