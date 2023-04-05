Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН из-за несовершенства нынешнего порядка, который ограничивает судьбу человечества. Об этом Эрдоган заявил в Анкаре на организованном для аккредитованных в столице послов зарубежных государств по случаю священного мусульманского месяца Рамазан, передает Anadolu.

«Нынешний порядок, который заключает судьбу всего мира в ловушку между губами пяти стран, неустойчив. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием», — заявил Эрдоган

Пять постоянных членов СБ ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу еще в марте 2022 года говорил, что Совбез ООН нуждается в реформах. В декабре Индия выступила за реформу СБ, призвав включить в него страны Латинской Америки, Африки и Азии. В феврале в МИД Японии сказали, что нужно провести реформу Совбеза, а также обвинили Россию в злоупотреблении статусом постоянного члена СБ.