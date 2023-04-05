CentralAsia (KZ) - В Алматы ввели ограничение на продажу дизтоплива. С 15 марта Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрыт на капитальный ремонт, в связи с чем поставки дизельного топлива в Алматы были прекращены, пишет Kazakhstan Today.

По информации городского акимата, в последнее время в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области, а также владельцев транзитного транспорта. Потребление одномоментно выросло на 30-35%. Это привело к перебоям с поставками на отдельные АЗС.

Стабилизация ситуации ожидается после возобновления производства на Шымкентском НПЗ. По предварительной информации министерства энергетики РК, ремонтные работы на ПКОП будут завершены в первой декаде апреля текущего года.

«В целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива. В настоящее время акиматом города Алматы совместно с КТЖ и сетями АЗС на постоянной основе ведется мониторинг дизельного топлива в пути, оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах», - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в Алматы функционируют 213 действующих автозаправочных станций, из них крупным 6 сетям принадлежат 176 АЗС, или 82%.

Поставки ГСМ в Алматы осуществляются от трех нефтеперерабатывающих заводов: ГНПЗ «Петро Казахстан Ойл продактс» (доля ПКОП - 40%), Павлодарского нефтехимического завода (доля ПНХЗ - 35%), Атырауского нефтеперерабатывающего завода (доля АНПЗ — 25%). С 15 марта, как Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрыт на капитальный ремонт, поставки дизтоплива от ПНХЗ и АНПЗ составили около 12 тыс. тонн, проинформировали в акимате.

По информации ведомства, на сегодня в наличии крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города имеется порядка 8,8 тыс. тонн дизельного топлива, в течение 4-5 дней ожидается поставка порядка 4,7 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.

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