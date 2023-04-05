Бывший глава полиции Алматинской области сбежал в Стамбул через Бишкек. Казахстан отправил запрос Погранслужбе Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Директор Погранслужбы, зампредседателя КНБ Казахстана Ерлан Алдажуманов в кулуарах мажилиса сообщил, что сейчас КНБ совместно с МВД пытается установить место на границе, откуда предположительно сбежал бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев, сообщает Zakon.kz.

Алдажуманов отметил, что Кудебаев госграницу через официальные пункты пропуска не пересекал.

«В связи с поступлением информации о том, что он возможно убыл в Кыргызстан, оттуда в третьи страны, Погранслужбой начата служебная проверка для выявления возможного места пересечения госграницы. К работе подключены соседи. Направлен (официальный запрос). С учетом курсирующей информации, что он убыл в Бишкек, мы обратились в Погранслужбу Кыргызской Республики», - сказал Алдажуманов. Он также добавил, что Генпрокуратура начала расследование по этому факту.

По его словам, сейчас порядка трех сотен человек КНБ ищут экс-главу алматинской полиции.

Он отметил, что пока неизвестно место пересечения границы Сериком Кудебаевым.

«Надо нам дождаться окончания проводимой сейчас проверки, и тогда картина будет более менее ясна. Чтобы определить, как Кудебаев убыл через госграницу, нам надо установить место пересечения госграницы. Провести разбирательство. Чтобы установить, как произошло нарушение госграницы, сейчас проверка проводится. Нам в любом случае надо будет дождаться результатов», - сказал он.

При этом Алдажуманов допустил, что беглый генерал мог уйти в Кыргызстан через горы.

«Госграница Казахстана и Кыргызстана составляет 1250 км. На Алматинском направлении у нас горный массив Алатау. Я думаю, при желании и отсутствии на данном направлении технических средств по охране государственной границы, если поискать, может быть, есть возможность пресечь государственную границу. Чтобы точно установить - возможно это или невозможно, проверка проводится», - отметил Алдажуманов.

Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд. В некоторых СМИ прошла информация, что подсудимый Кудебаев покинул территорию Казахстана. Как сообщил судья Талдыкорганского городского суда, по данным погранслужбы, экс-начальник ДП покинул пределы Казахстана через границу с Кыргызстаном, далее из аэропорта Манас он улетел в Стамбул. Это произошло 23 марта. Кудебаева объявили в международный розыск.

58-летний Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

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