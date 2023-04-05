Куда пропал дизель: в Шымкенте и Туркестанской области снова дефицит топлива

CentralAsia (KZ) - Жители Шымкента и Туркестанской области в очередной раз столкнулись с дефицитом дизельного топлива, сообщает «Информбюро».

Фермеры, приступившие к посевной, говорят, что уже месяц не могут найти горючее. Водители вынуждены стоять в очередях на заправках.

Местные жители возмущены тем, что проблема с нехваткой топлива повторяется каждую весну. По словам чиновников, ситуация вызвана тем, что нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте закрыли на ремонт.

С началом посевного сезона на заправках юга страны выстроились длинные очереди. Фермеры и водители грузовиков жалуются, что не могут найти дизельное топливо и сжиженный газ. По их словам, дефицит начал ощущаться ещё месяц назад.

Председатель топливной ассоциации региона Кайыпбек Камбаров считает, что проблема связана с закрытием на ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие, которое закрыли прямо в посевной сезон, возобновит работу только 15 апреля. А последствия дефицита, как обычно, ощутят простые люди и представители среднего бизнеса, говорит Кайыпбек Камбаров.

«Всё это из-за отсутствия (правового) механизма. Это показывает, что нет механизма в целом по стране. Во-вторых, из-за отсутствия прозрачности. Сколько нефтепродуктов перерабатывается? Куда всё уходит? В Америку, Англию, Кыргызстан, Казахстан?» – задаётся вопросом Кайыпбек Камбаров.

По словам представителей ответственного управления Шымкента, фермерам остаётся только ждать. Стабильное снабжение топливом наладится только после открытия завода.

«С 15 марта по 13 апреля наш нефтеперерабатывающий завод закрыли на сложный ремонт. Теперь, даст Бог, этого объёма хватит на десять дней. Запасов топлива хватит на десять дней. Даст Бог, думаю, после 10 апреля всё уладится», – надеется главный специалист управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Ильяс Есжанов.

Дефицит дизеля на АЗС страны складывается уже третий год подряд. Эксперты считают, что виной этому – теневой бизнес из ближнего и дальнего зарубежья. Следует отметить, что в 2022 году из-за дефицита прекратили работу 100 предприятий, занимающихся оптовой торговлей в этой сфере.

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