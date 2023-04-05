Население Казахстана превысило 19,8 млн человек

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CentralAsia (KZ) - За первые два месяца 2023 года население Казахстана выросло на 43,4 тыс. человек или на 0,22%. К 1 марта численность населения страны достигла 19 808 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего в январе-феврале выросло население в столице – на 0,62%, в Мангистауской области – 0,49%, в Алматы – 0,42%, в Шымкенте – 0,35% и Атырауской области - 0,32%.

Население Астаны достигло 1 362,9 тыс. человек, Алматы – 2 170,9 тыс., Шымкента – 1 196,1 тыс.

В целом рост населения отмечался в январе-феврале в 16 регионах Казахстана, в четырех – Абай, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области – отмечалось снижение населения.

В одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за первые два месяца года в Казахстане было положительным.

Городское население страны в январе выросло на 0,28% до 12 242 тыс. человек, сельское население – всего на 0,13% - до 7 567 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,8%, доля сельского населения — 38,2%.

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