Зеленский прибыл в Польшу
- Азия и мир, политика
- 12:51, 05 апреля 2023
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Владимир Зеленский
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской пересекли границу с Польшей, сообщил советник президента Польши по внешней политике Марцин Пжидач. Сегодня, 5 апреля, запланирован визит Зеленского в Варшаву.
«Я могу сказать, что президент Зеленский пересек польскую границу»,— рассказал Пжидач местному телеканалу TVN24, не приведя подробностей .
Ожидается, что Владимир Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой, а также выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам. Этот визит стал третьим выездом президента за границу и первым анонсированным с начала российских военных действий.
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