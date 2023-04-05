Зеленский прибыл в Польшу

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской пересекли границу с Польшей, сообщил советник президента Польши по внешней политике Марцин Пжидач. Сегодня, 5 апреля, запланирован визит Зеленского в Варшаву.

«Я могу сказать, что президент Зеленский пересек польскую границу»,— рассказал Пжидач местному телеканалу TVN24, не приведя подробностей .

Ожидается, что Владимир Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой, а также выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам. Этот визит стал третьим выездом президента за границу и первым анонсированным с начала российских военных действий.