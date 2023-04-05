D-Parliament дает возможность расширить участие в принятии решений, — спикер Монголии

CentralAsia (MNG) - 4 апреля Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав ознакомил ученых, сотрудников и студентов Университета внутренних дел с использованием, важностью и развитием цифровой платформы D-Parliament и обменялся мнениями.

Накануне годовщины внедрения платформы Председатель Великого Государственного Хурала отметил, что встречается с будущими правоохранителями, получившими признание за свои навыки и этику. Он выразил уверенность, что сотрудники университета внесут ценный вклад в дальнейшее распространение использования цифровой системы D-Parliament, целью которой является отражение мнений общественности в законодательном процессе, их голос при разработке политики и решения, отвечающие интересам граждан, и для обеспечения права народа на управление.

В настоящее время на платформе D-Parliament размещено в общей сложности 170 законопроектов, которые были представлены или находятся на рассмотрении, и доступ к которым был получен из 81 страны. Спикер парламента Занданшатар подчеркнул, что данная электронная система дает расширенную возможность повысить участие людей на этапе обсуждения и принятия решений в парламенте путем постановки любого социального вопроса с использованием развития технологий.

Представители университета высказали свое мнение по проекту Закона о правовом статусе лиц, сообщающих о нарушениях, проекту Закона о регулировании публичных и частных интересов на государственной службе и предотвращении конфликта интересов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения