Монгольский тугрик начинает укрепляться по отношению к доллару США

CentralAsia (MNG) - Обменный курс является одним из наиболее важных факторов, определяющих относительный уровень экономического здоровья страны. Больше всего она колеблется во время экономических и политических кризисов. Причину колебаний обменного курса можно объяснить сальдо внешней торговли, платежным балансом и другими экономическими показателями.

По данным Банка Монголии, валютные резервы нашей страны достигли 3,4 млрд долларов США, что достаточно для покрытия импорта товаров в течение 6 месяцев. За последние 10 дней монгольский тугрик (₮ - MNT) укрепился по отношению к доллару примерно на 7 ₮ и показал признаки стабилизации.

В конце прошлого года спрос на иностранную валюту со стороны коммерческих банков был высоким во время форекс-аукциона Банка Монголии. Однако в марте 2023 года их требования уменьшились. В частности, Банка Монголии предоставил коммерческим банкам доллары США на сумму 68,3 млн долларов США, а на форекс-аукционе 30 марта ни от одного из коммерческих банков не было подано ни одной заявки на покупку доллара США. Наоборот, коммерческие банки представили Банку Монголиисвои заявки на продажу долларов США на сумму 36 миллионов долларов США. Это второй раз за последние годы, когда Банк Монголии покупает доллары у коммерческих банков, первый раз в 2021 году.

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