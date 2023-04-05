Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение с Туркменистаном о режиме госграницы

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CentralAsia (KZ) - Мажилис в среду на пленарном заседании принял закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы», сообщает «Казинформ».

Соглашение подписано 25 октября 2021 года в Ашхабаде. Его основная цель – установление правовой основы и урегулирование отношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе. Документом предусматривается установление режима казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан.

«Режим государственной границы образует следующий порядок с положением, действующим на границе. Первое – содержание государственной границы. Второе – пропуск через государственную границу людей, транспортных средств, грузов и иного имущества. Третье – осуществление полетов над государственной границей. Четвертое – ведение хозяйственной и иной деятельности на государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод. Пятое – решение пограничного инцидента», - пояснил заместитель председателя комитета национальной безопасности – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов.

Он отметил, что соглашение считается бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую сторону письменно через дипломатический канал о своем намерении прекратить его действие.

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