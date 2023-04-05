Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 50 399 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции в феврале составляет 50 399 человек, сообщает Нaberturk со ссылкой на главу МВД Сулеймана Сойлу.

«Число погибших составляет 50 399 человек. 1120 человек не имеют удостоверений личности. Идентификация (погибших) продолжается, число может обновляться», - приводит телеканал слова главы МВД.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века».