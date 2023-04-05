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Эмманюэль Макрон прибыл в Китай. Видео
Эмманюэль Макрон прибыл в Китай
Эмманюэль Макрон прибыл в Китай

CentralAsia (CA) -  В Китай прибыл с трехдневным визитом президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает CCTV. Его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, визит продлится до 7 апреля.

Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Агентство AFP сообщало, что они обсудят ситуацию в Украине.

Кроме того, Макрон проведет переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном и спикером парламента Чжао Лэцзи и посетит Гуанчжоу — столицу провинции Гуандун, которую когда-то возглавлял отец китайского лидера Си Чжунсюнь.

Последний раз лидеры двух стран встречались на полях саммита G20 в ноябре 2022 года.

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