Эмманюэль Макрон прибыл в Китай. Видео
- Азия и мир, политика
- 15:08, 05 апреля 2023
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- Обновлено: 15:22, 05 апреля 2023
Эмманюэль Макрон прибыл в Китай
CentralAsia (CA) - В Китай прибыл с трехдневным визитом президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает CCTV. Его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, визит продлится до 7 апреля.
Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Агентство AFP сообщало, что они обсудят ситуацию в Украине.
Кроме того, Макрон проведет переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном и спикером парламента Чжао Лэцзи и посетит Гуанчжоу — столицу провинции Гуандун, которую когда-то возглавлял отец китайского лидера Си Чжунсюнь.
Последний раз лидеры двух стран встречались на полях саммита G20 в ноябре 2022 года.
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