Букингемский дворец опубликовал приглашение на коронацию Карла III. Фото

CentralAsia (CA) - На сайте Букингемского дворца появился образец приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III, которое будет разослано более 2 тыс. гостям предстоящей в мае церемонии. Дизайн приглашения был разработан художником-геральдиком и иллюстратором рукописей Эндрю Джеймисоном, который часто использует в своих работах рыцарскую тематику, в частности легенды о короле Артуре.

Оригинальный рисунок для приглашения был исполнен вручную акварелью и гуашью, а затем будет отпечатан на переработанном картоне с тиснением из золотой фольги. Вокруг текста расположился символический британский луг со множеством полевых цветов. Цветы нарисованы группами по три, что означает, что король станет третьим монархом с именем Карл.

Особое место в дизайне занимает мотив Зеленого человека, древней фигуры из британского фольклора, символа весны и возрождения, олицетворяющих новое правление.

Вверху приглашения среди цветов можно увидеть двух львов, единорога и кабана, держащих гербы короля и отца королевы-консорта Камиллы майора Брюса Шанда. На гербе королевы-консорта теперь находится подвязка, так как прошлым летом она стала дамой ордена Подвязки.

Торжественные мероприятия по случаю коронации Карла III пройдут с 6 по 8 мая. Зрителей ждут две торжественные процессии, выступления оркестров на территории Виндзорского замка и лазерное шоу. Непосредственно коронация Карла III и королевы-консорта Камиллы состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Число гостей ограничат до 2 тыс. человек. Для сравнения: на коронацию Елизаветы II в 1953 году были приглашены 8 тыс. человек.