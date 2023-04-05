Детский омбудсмен о насилии над воспитанницами детдома в узбекском Хорезме: «Таких случаев много»

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CentralAsia (UZ) - История с изнасилованием воспитанниц детского дома в Ургенче (Хорезмская область) не единична. Об этом в интервью изданию Kun.uz заявила детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова.

«На самом деле таких случаев много. Мы наблюдаем уже три года. Мы выявили много случаев в учреждениях для несовершеннолетних», — сказала ​​уполномоченная по правам ребенка.

Ситуация в Хорезме взята на контроль. Однако, как признает омбудсмен, система защиты детей в Узбекистане не отвечает требованиям.

«Должны быть специализированные прокуроры, судьи, адвокаты. Потому что в законе о гарантиях прав ребенка отдельной статьей 11 суд и прокуратура указаны как органы опеки и попечительства в защите ребенка. Возникает вопрос, почему после рассмотрения дела судом был вынесен мягкий приговор? Мы можем повторно проанализировать и рассмотреть проблему. Но, в первую очередь, это находится в ведении судебных органов», — подчеркнула Юнусова.

Она отметила, что институт омбудсмена работает независимо.

«Мы работаем в интересах детей, поэтому стараемся изучать каждый случай по собственной инициативе. Мы даем свои рекомендации соответствующим госструктурам и министерствам и стараемся контролировать ситуацию и доводить ее до конца», — пояснила Юнусова.

На вопрос, почему реакция детского омбудсмена на историю в Хорезме поступила поздно, Юнусова ответила, что ничего не знала о ней, пока не прочла в соцсетях.

«Действительно, мы поздно узнали об этой ситуации. 31 марта в 23:20 я прочитала сообщение в телеграм-канале ''Эффект Макаренко''. Я сразу спросила, где можно получить материалы по этому вопросу. Мне сказали, что есть информация на канале nemolchi.uz. Мы не имели никакой информации потому, что суд проходил за закрытыми дверями. Нас никто не проинформировал. В соцсетях писали, что об этом говорили на заседании Сената, но я на нем не присутствовала», — пояснила представительница по правам ребенка Олий Мажлиса (парламента Узбекистана).

Юнусова отметила, что институт детского омбудсмена существует уже три года, но до сих пор не имеет представителей в регионах.

«У нас всего три сотрудника: детский омбудсмен, ведущий специалист и руководитель сектора. У нас нет сотрудников в регионах, то есть нет структуры. В настоящее время подготовлен проект закона об уполномоченном по правам ребенка. Ждем пока, после обсуждения он будет внесен в Законодательную палату. По этому закону наш штат будет расширен и появится возможность работать в регионах. Потому что у детского омбудсмена должны быть представители в регионах. Тогда мы постараемся немедленно расследовать такие случаи», — заверила собеседница Kun.uz.

Она пообещала тщательно изучить ситуацию в детдоме Ургенча и довести работу по этому вопросу до конца.

Ранее сообщалось, что в семейном детдоме №1 города Ургенча Хорезмской области на протяжении почти года с подачи администрации учреждения местные чиновники насиловали трех несовершеннолетних воспитанниц. В сентябре прошлого года суд назначил двоим из них — бывшему начальнику управления юстиции Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову — по 1,5 года ограничения свободы, заведующая детдомом Юлдуз Худайбергенова приговорена к 5,5 года колонии.

В начале февраля основательница проекта против насилия Nemolchi.uz Ирина Матвиенко рассказала о преступлениях в ургенчском детдоме на заседании рабочей группы Сената, занимающейся поправками в законодательство, направленными на усиление защиты женщин и детей от насилия. По ее словам, присутствовавшие на встрече сенаторы, сотрудники Минюста, Верховного суда и других ведомств «погрузились в шок» от услышанного, но ничего не сделали.

После обнародования истории и общественного резонанса Хорезмская областная прокуратура направила в Верховный суд кассационный протест об отмене части решения по делу Машарипова и Курязова и направлении их дела на новое рассмотрение в апелляционный суд.

«Протест будет рассмотрен в кассационном порядке в коллегии по уголовным делам Верховного суда 6 апреля текущего года в закрытом судебном заседании», – сообщил руководитель информационной службы Верховного суда Азиз Абидов.