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Резкое похолодание ожидается на севере Казахстана

CentralAsia (KZ) -  6-8 апреля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, по стране ожидаются дожди, 6-8 апреля на юге, 7-8 апреля на юго-востоке временами сильные дожди. 7 апреля, под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии, на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -2-12°С, днем до -5+7°С, дождь с переходом в снег.

Также по республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе – гололед.

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