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ЦИК Узбекистана утвердил форму бюллетеней для голосования на референдуме по обновлённой Конституции
Бюллетень для голосования на референдуме по обновлённой Конституции Узбекистана
Бюллетень для голосования на референдуме по обновлённой Конституции Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 5 апреля утвердила форму и текст бюллетеня для использования на референдуме по проекту закона о Конституции в новой редакции, передает «Газета.uz».

Сообщается, что бюллетень будет содержать вопрос: «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»?» и поля с вариантами ответов «Да» и «Нет». В нижней части будет представлено разъяснение порядка заполнения бюллетеня.

Для заполнения бюллетеней незрячими избирателями подготовлены трафареты со шрифтом Брайля, сообщено на заседании.

ЦИК также рассмотрел вопросы, связанные с аккредитацией наблюдателей от зарубежных стран, международных организаций и представителей СМИ.

В референдуме ожидается участие наблюдателей от центральных избирательных комиссий ряда стран, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и других организаций.

На данный момент для освещения референдума аккредитовано 346 представителей СМИ Узбекистана.

Референдум состоится 30 апреля. Досрочное голосование запланировано на 19−26 апреля.

Узбекистанцы, проживающие за рубежом, могут уточнить адреса 55 участков для проведения референдума на интерактивной карте.

Для проведения референдума из госбюджета выделено 182,38 млрд сумов.

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