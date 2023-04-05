ЦИК Узбекистана утвердил форму бюллетеней для голосования на референдуме по обновлённой Конституции

Бюллетень для голосования на референдуме по обновлённой Конституции Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 5 апреля утвердила форму и текст бюллетеня для использования на референдуме по проекту закона о Конституции в новой редакции, передает «Газета.uz».

Сообщается, что бюллетень будет содержать вопрос: «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»?» и поля с вариантами ответов «Да» и «Нет». В нижней части будет представлено разъяснение порядка заполнения бюллетеня.

Для заполнения бюллетеней незрячими избирателями подготовлены трафареты со шрифтом Брайля, сообщено на заседании.

ЦИК также рассмотрел вопросы, связанные с аккредитацией наблюдателей от зарубежных стран, международных организаций и представителей СМИ.

В референдуме ожидается участие наблюдателей от центральных избирательных комиссий ряда стран, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и других организаций.

На данный момент для освещения референдума аккредитовано 346 представителей СМИ Узбекистана.

Референдум состоится 30 апреля. Досрочное голосование запланировано на 19−26 апреля.

Узбекистанцы, проживающие за рубежом, могут уточнить адреса 55 участков для проведения референдума на интерактивной карте.

Для проведения референдума из госбюджета выделено 182,38 млрд сумов.