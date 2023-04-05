Поддержка США «цветных революций» во многом и привела к украинскому кризису, - Путин

// Кремлин

CentralAsia (CA) - Отношения России и Соединённых Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению, сказал президента России Владимир Путин 5 апреля на церемонии принятия верительных грамот послов 17 стран.

В числе вновь прибывших послов была Линн Мари Трейси из США.

«В его основе – принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединёнными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых «цветных революций», поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», - отметил он.

По его словам, РФ всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. «Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», - добавил Путин.

Церемония проходила в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Линн Мари Трейси в синем пиджаке