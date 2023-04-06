Монголия признана страной с высоким риском нехватки воды в мире

CentralAsia (MNG) - Монголия входит в число 36 стран мира с высоким риском нехватки воды.

Подземные воды являются основным источником питьевой и технической воды в Монголии. Важные секторы экономики в значительной степени зависят от источников подземных вод в Монголии, особенно в пустыне Гоби. Монголия имеет более 70 миллионов голов скота при численности населения в 3 миллиона человек. Южная Гоби, место реализации крупных горнодобывающих проектов.

Несмотря на обширные территории и природные ресурсы, с 2014 года Монголия испытывает острую нехватку воды. За последние годы высохли сотни монгольских озер, и большая часть южных земель подверглась опустыниванию. В отчете Университета Тюо Гакуин за 2015 год указано, что к 2030 году в Монголии закончится вода.

Остальные источники воды сосредоточены в северной Монголии, из-за чего люди в центральной и южной Монголии не могут легко получить доступ к воде. Граждане этих районов должны полагаться на подземные воды для решения проблемы нехватки воды.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения