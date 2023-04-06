Путин и Лукашенко пошутили о своих зарплатах. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали свою встречу в Москве с шутки про зарплату.

После дружеских объятий и рукопожатия белорусский президент воскликнул: «Уставший президент! Куда вы смотрите». Путин ответил: «Нормально! Надо немножко работать. В конце месяца в кассу за зарплатой, надо отрабатывать зарплату».