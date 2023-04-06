Путин и Лукашенко пошутили о своих зарплатах. Видео
- Азия и мир, общество
- 9:42, 06 апреля 2023
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- Обновлено: 9:44, 06 апреля 2023
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали свою встречу в Москве с шутки про зарплату.
После дружеских объятий и рукопожатия белорусский президент воскликнул: «Уставший президент! Куда вы смотрите». Путин ответил: «Нормально! Надо немножко работать. В конце месяца в кассу за зарплатой, надо отрабатывать зарплату».
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