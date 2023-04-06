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Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ принял посла Франции

CentralAsia (MNG) -  5 апреля Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Монголии Себастьяна Суруна и обменялась мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Премьер-министр выразил благодарность за интенсивные переговоры и беседы между двумя странами после встречи, состоявшейся в январе этого года.

В ходе встречи стороны обсудили совместные проекты в сферах культуры, образования, сельского хозяйства, общественного транспорта, космонавтики.

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