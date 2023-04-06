Украина назвала условие для переговоров с Россией по Крыму

CentralAsia (CA) - Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибиха заявил, что Киев будет готов обсуждать с Москвой судьбу Крыма, только если украинские войска подойдут к границе полуострова. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы будем готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса. Это не значит, что мы исключаем вариант освобождения (Крыма) нашей армией»,— заявил Сибиха.

По его словам, президент Украины в последнее время более конкретно обсуждает с помощниками вопросы, касающиеся судьбы Крыма, поскольку Вооруженные силы Украины все ближе подходят к началу контранступления.

Зеленский еще прошлым летом говорил о готовности вернуть Крым «любыми средствами», а начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 5 апреля заявил, что его страна сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. По его мнению, у России нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск.

Россия присоединила Крым девять лет назад — весной 2014 года по результатам референдума. Итоги голосования на Украине, в США, Китае и большинстве других странах мира не признали.