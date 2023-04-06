Монгольская торговая палата открылась в Брюсселе

CentralAsia (MNG) - Монгольская торговая палата открылась в самом центре Европы в Брюсселе.

По словам официальных лиц Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ), цель деятельности Палаты - увеличение ассортимента и количества экспортных товаров из Монголии в Европейский Союз, увеличение инвестиций Европейского союза в Монголию и расширение прямого экспортного маршрута с добавленной стоимостью.

На церемонии открытия присутствовали посол Монголии в Бельгии Болд Лувсанвандан, президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты Амартувшин Отгондаваа, исполнительный директор Торговой палаты Монголии в Брюсселе г-н Төмөр-Очир и другие официальные лица.

В рамках этого мероприятия президент НТПП Амартувшин Отгондаваа встретился с директором по международным связям Торговой палаты Люксембурга Синди Тереба.

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