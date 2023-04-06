За сутки в Казахстане зарегистрировано 64 случая коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 410 222 случая КВИ+.

На 6 апреля лечение получают 1 854 человека (1 681 КВИ+ и 173 КВИ-), из них в стационарах остаются 173 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 681. В тяжелом состоянии находятся пять человек.

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Коронавирус в Казахстане

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