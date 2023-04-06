экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За сутки в Казахстане зарегистрировано 64 случая коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 410 222 случая КВИ+.

На 6 апреля лечение получают 1 854 человека (1 681 КВИ+ и 173 КВИ-), из них в стационарах остаются 173 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 681. В тяжелом состоянии находятся пять человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com