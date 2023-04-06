В Бразилии мужчина с топором напал на детсад. Четверо детей погибли

CentralAsia (CA) - В городе Блуменау на юге Бразилии 25-летний мужчина, вооружённый топором, ворвался в частный детский сад и убил четверых детей. Ещё пятеро ранены, сообщает O Globo.

Нападение произошло около 9.00 по местному времени.

Представитель полиции Марсио Альберто Филиппи заявил, что нападавший задержан. Ранее молодой человек был судим.

«Он перепрыгнул через стену в детском саду, где находилось около 40 детей, и совершил это злодеяние. Погибли четыре человека», – сообщил полицейский журналистам.

В защиту детей выбежали учителя, после чего нападавший скрылся. После преступления он сам приехал в отделение полиции и сдался.

Среди погибших детей три мальчика и одна девочка, им было от четырёх до семи лет. Нападение произошло, когда дети находились во дворе.

Один из пяти пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии. У него ранение шеи, требуется операция.

Um homem de 25 anos matou 4 crianças em uma creche em Blumenau - SC #RecordNews #CidadeAlerta #BalançoGeralSC pic.twitter.com/m6HoqTtC6S — Brenno De Moura  (@mbrenno_) April 5, 2023

В школах Блуменау на два дня отменили занятия. Губернатор Жоржиньо Мелло объявил трёхдневный траур в штате.