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В Бразилии мужчина с топором напал на детсад. Четверо детей погибли

CentralAsia (CA) -  В городе Блуменау на юге Бразилии 25-летний мужчина, вооружённый топором, ворвался в частный детский сад и убил четверых детей. Ещё пятеро ранены, сообщает O Globo.

Нападение произошло около 9.00 по местному времени.

Представитель полиции Марсио Альберто Филиппи заявил, что нападавший задержан. Ранее молодой человек был судим.

«Он перепрыгнул через стену в детском саду, где находилось около 40 детей, и совершил это злодеяние. Погибли четыре человека», – сообщил полицейский журналистам.

В защиту детей выбежали учителя, после чего нападавший скрылся. После преступления он сам приехал в отделение полиции и сдался.

Среди погибших детей три мальчика и одна девочка, им было от четырёх до семи лет. Нападение произошло, когда дети находились во дворе.

Один из пяти пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии. У него ранение шеи, требуется операция.

В школах Блуменау на два дня отменили занятия. Губернатор Жоржиньо Мелло объявил трёхдневный траур в штате.

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