Решения, принятые на заседании Кабинета Министров Монголии

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 5 апреля 2023 года Кабмин принял следующие решения:

Издано распоряжение премьер-министра об усилении антикоррупционной работы:

Правительство Монголии объявило 2023 год «Годом борьбы с коррупцией» и приступило к пяти операциям «W». Министр цифрового развития и коммуникации Учрал Ням-Осор представил ход операции «Wide-Open», направленной на обеспечение прав граждан для поиска и получения информации на заседании Кабинета Министров.После презентации было издано Распоряжение Премьер-министра об усилении операции «Wide-Open».Во исполнение Распоряжения члены Кабинета Министров, губернаторы аймаков и столицы, глава Правительственному агентству по координации политики в области государственного имущества и регулирования и директору Специального фонда правительства было поручено представить следующую информацию министру цифрового развития и связи в течение 1 июня 2023 года. Это:

акты землепользования, выдаваемые на особо охраняемых природных территориях, экологические экспертизы хозяйственной деятельности, осуществляемой физическими и юридическими лицами на этой территории, их договоры и история уплаты земельных платежей;

Сертификаты Строительной комиссии, выданные Государственной комиссией, подтверждающие завершение строительства;

Структуры советов директоров и наблюдательных советов государственных или местных юридических лиц, подробная информация об их членах, включая полное имя, размер заработной платы и поощрений, а также контакты, требования к управлению этим типом юридических лиц и процедуры их найма. календари набора и подробная информация о соискателях;

Информация о расходах специального фонда Правительства и финансируемых проектах из фонда, а также соответствующие решения.

Министру цифрового развития и связи Учралу поручено проконтролировать выполнение Распоряжения, закрепить информацию и представить процесс на заседании Кабинета Министров в июне 2023 года.

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