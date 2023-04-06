Украина готовит 40 тыс. бойцов для контрнаступления, - Reuters

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CentralAsia (CA) - Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, сообщает Reuters со ссылкой на обучающихся украинских новобранцев и их командиров.

Цель контрнаступления, к которому готовится Украина,— освободить занятые Россией территории. Новобранцы и их тренеры сообщили журналистам Reuters, что контрнаступление ожидается в ближайшие недели или месяцы.

Новые бригады формировало МВД, они будут сражаться вместе с регулярной армией. Бригады получили названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Карадаг».

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил агентству, что среди новобранцев есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие. По его словам, обучение гражданских лиц без опыта займет до четырех месяцев, а бывших полицейских и военнослужащих — два.

В феврале МВД Украины объявило о наборе новобранцев в «Гвардию наступления». Как сообщили представители Нацгвардии Украины в конце марта, было получено более 35 тыс. заявок от желающих попасть в «Гвардию наступления».