Премьер-министр Монголии принял участие в открытии платформы E-Business

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял участие в открытии платформы электронного бизнеса E-Business и призвала граждан получать электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ принял участие в открытии платформы E-Business и представил бизнесменам реализацию политики «Видение-2050» и «Новое возрождение», а также политику и меры, принимаемые правительство для создания благоприятной деловой среды.

В целях создания и поддержки свободной рыночной конкуренции правительство Монголии усиливает борьбу с коррупцией и предпринимает пошаговые шаги по устранению чрезмерного государственного вмешательства, контроля и бюрократии. Одна из них — платформа для предпринимателей E-Business.

На платформу E-Business внедрено 417 специальных лицензий, относящихся к юридическим лицам, 42 справочных определения, 226 государственных услуг и всего 658 услуг. Таким образом, при учреждении нового предприятия оцифровываются все процессы получения наименования юридического лица, регистрации в госреестре и реестре имущества, получения электронного свидетельства, отправки листа гербового контроля. Кроме того, предприниматели сэкономят много осложнений и расточительных расходов, вызванных бюрократией и интересами между государственными организациями, зависящими от людей и правил.

Премьер-министр подчеркнул, что самым большим вкладом граждан в превращение Монголии в электронную страну без коррупции и бюрократии является получение цифровых подписей: «Если к концу года 1,5 млн пользователей системы E-Mongolia удастся перевести на ЭЦП, это будет масштабная электронная революция. Поэтому обращаюсь к гражданам, приобретайте ЭЦП».

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