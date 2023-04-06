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Таможня Монголии и Республики Корея поддержит экспорт МСБ

CentralAsia (MNG) -  Состоялось первое заседание проекта «Поддержка экспорта МСП с помощью процедур таможенного оформления временной переработки товаров в стране и за рубежом».

В вышеуказанной программе проект реализуется совместно Ассоциацией доверенных предприятий Республики Корея, Таможенной службой «Дрим» Республики Корея, Китайским отделением Программы развития ООН, Секретариатом Народной инициативы и Монгольской таможенной службы.

На встрече таможенные органы стран-членов обменялись опытом реализации «Порядка переработки товаров внутри страны и за рубежом» и обсудили возможности расширения и развития дальнейшего сотрудничества.

Также представители Ассоциации доверенных предприятий Республики Корея и Главного таможенного управления Монголии обсудили ход реализации «Соглашения о взаимном признании доверенных предприятий», подписанного между таможенными органами двух стран.

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