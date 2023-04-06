В США представителей духовенства Балтимора обвинили в сексуальном насилии над 600 детьми

CentralAsia (CA) - В США духовенство Балтимора — крупнейшего города штата Мэриленд — обвинили в сексуальном насилии над более чем 600 детьми. Подобные преступления совершались в американском городе на протяжении 60 лет — с 1940-х годов до 2002 года, говорится в отчете генпрокурора штата.

Обвиняемыми по уголовному делу о сексуальном насилии над детьми являются 156 человек, большинство из которых — служители Римско-католической церкви из архиепархии Балтимора. Имена некоторых из имен обвиняемых были скрыты по решению суда.

Расследования насилия над детьми в архиепархии Балтимора продолжалось на протяжении пяти лет, были опрошены жертвы и свидетели преступлений. Как отмечает NBC, проведенное расследование показало «системную неспособность архиепископии защитить наиболее уязвимых — детей, которых ей было поручено защищать». По информации телеканала, духовенство Балтимора знало о целом ряде фактов педофилии в архиепископии, но скрывали их, чтобы избежать скандала. В ряде случаев в Римско-католический церкви заподозренных в сексуальном насилии над детьми и подростками снимали с должностей и запрещали им работу с несовершеннолетними, однако к правоохранительным органам никто не обращался.

Архиепископ Балтимора Уильям Лори признал, что его подчиненные причастны к фактам сексуального насилия и публично принес извинения за злоупотребления, о которых отмечается в отчете городского прокурора. Документ «подробно описывает предосудительный период в истории архиепископии, период, который нельзя скрывать, игнорировать или забывать», — подчеркнул священнослужитель.