ISW: Войска РФ продвигаются к северу от Бахмута и Хромово (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:16, 06 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) сообщает, что на обнародованных 5 апреля кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвигались к северу от Бахмута, к северу от Хромово и к северо-востоку от Орехово-Васильевки. То есть, двигаясь уже от Бахмутского района в сторону Лимана и Северска.
Также на кадрах боевых действий, опубликованных 5 апреля, видно, что российские силы используют в Бахмуте огнеметную систему ТОС-1А.
Это может говорить об усилении атакующих сил «Вагнера» десантниками, которые недавно получили такие системы, пишет ISW.
Другие кадры показывают, что украинские силы выдвинулись на позиции к западу от Новобахмутовки к северу от Авдеевки. Однако остается неясным, сохраняют ли ВСУ позиции в этих районах, сообщает институт.
Выводы института:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута, чтобы избежать окружения в случае необходимости, но пока не оценивает необходимость этого.
Русско-украинские войска продолжали вести позиционные бои на рубеже Купянск — Святово — Кременная.
Российские войска, вероятно, добились успехов в районе Бахмута и продолжили наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.