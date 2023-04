ISW: Войска РФ продвигаются к северу от Бахмута и Хромово (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) сообщает, что на обнародованных 5 апреля кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвигались к северу от Бахмута, к северу от Хромово и к северо-востоку от Орехово-Васильевки. То есть, двигаясь уже от Бахмутского района в сторону Лимана и Северска.

Также на кадрах боевых действий, опубликованных 5 апреля, видно, что российские силы используют в Бахмуте огнеметную систему ТОС-1А.

Это может говорить об усилении атакующих сил «Вагнера» десантниками, которые недавно получили такие системы, пишет ISW.

Другие кадры показывают, что украинские силы выдвинулись на позиции к западу от Новобахмутовки к северу от Авдеевки. Однако остается неясным, сохраняют ли ВСУ позиции в этих районах, сообщает институт.

Выводы института:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута, чтобы избежать окружения в случае необходимости, но пока не оценивает необходимость этого.

Русско-украинские войска продолжали вести позиционные бои на рубеже Купянск — Святово — Кременная.

Российские войска, вероятно, добились успехов в районе Бахмута и продолжили наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.