Талибы запретили афганкам работать на Миссию ООН в Афганистане

CentralAsia (CA) - Радикальное движение «Талибан», контролирующее власть в Афганистане с августа 2021 года, запретило местным женщинам работать в Миссии ООН на территории страны. Об этом сообщает телеканал Ariana News.

Сотрудницами Миссии ООН в Афганистане в настоящее время числятся порядка 400 афганок.

В свою очередь глава миссии, координатор по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров заявил, что организация не намерена идти на уступки при переговорах с талибами по вопросу работы женщин.

«Мы продолжаем активные коммуникации с фактическими властями [Афганистана]. Хочу сказать ясно — компромисса быть не может по принципам нашей работы», — сказал он.

По словам Алакбарова, этот вопрос обсуждался на встрече руководства миссии ООН и представителей талибов 5 апреля в Кабуле, но пока к решению прийти не удалось.

Алакбаров подтвердил, что женщины, имеющие гражданство Афганистана и работающие в миссии ООН, на работу не выходят. В знак солидарности с ними не выходят на работу и их коллеги-мужчины.

Алакбаров не смог уточнить, когда сотрудники миссии ООН вернутся к работе. «Вы спрашиваете меня, когда это случится. Я хотел бы сказать, что завтра, но завтра этого не произойдет. Я не знаю, произойдет ли это в субботу или воскресенье, но это произойдет», — сказал он.

Глава миссии при этом отметил, что структура продолжит свою деятельность. «Мы будем работать и помогать жителям Афганистана», — подчеркнул Алакбаров.

Он пояснил, что представительницы других стран в составе миссии имеют возможность работать. «Мы будем работать там, где можем работать и где можем помогать, в соответствии с нашими принципами», — отметил представитель ООН.

После захвата власти в августе 2021 года талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны иностранных государств и международных организаций, включая ООН.

Ущемление прав женщин является одной из причин, почему иностранные государства отказываются признавать правительство талибов в Афганистане.