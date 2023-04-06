Арману Дикому продлили арест

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман вновь продлили арест, теперь до 7 июня, сообщили в специализированном межрайонном следственном суде Алматы, передает «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 6 апреля, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Джумагельдиева сроком на два месяца, то есть до 7 июня 2023 года», - говорится в сообщении суда.

Арман Джумагельдиев был задержан 7 января прошлого года по подозрению в организации массовых беспорядков в Алматы. По версии следствия, Джумагельдиев действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген. Следствие считает, что группировка Джумагельдиева похитила 24 человека в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан», их пытали в аэропорту Алматы, один человек в результате скончался. Всего было задержано 40 человек из группировки Дикого Армана.

В начале января этого года в Генпрокуратуре сообщали, что следствие окончено, идет ознакомление с материалами дела.

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