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WeChat Pay теперь доступен в Монголии

CentralAsia (MNG) -  WeChat Pay, сервис мобильных платежей, управляемый китайским технологическим гигантом Tencent, теперь доступен в Монголии, сообщила во вторник финансовая компания Sendly.

В результате Монголия стала 65-й страной, принявшей систему WeChat Pay, а монгольский тугрик был зарегистрирован как 25-я иностранная валюта.

В настоящее время поставщики услуг, такие как отели, рестораны и магазины в сомоне Замын-Ууд юго-восточного аймака Дорноговь и столице страны Улан-Батор, могут принимать платежи WeChat Pay, говорится в сообщении.

источник: middleasiannews.com

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