В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому. Фото

CentralAsia (TM) - В годовщину смерти основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник политику, передает РБК. Высота бронзовой скульптуры Жириновского в полный рост вместе с постаментом составляет 2,75 метра.

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На постаменте памятника основателю ЛДПР выгравированы две надписи: «Я всегда буду защищать русских» и «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Памятник установили у могилы политика. Мероприятие посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Александр Новак, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.