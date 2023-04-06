Уголовное дело о насилии над воспитанницами детдома в Узбекистане отправят на пересмотр

CentralAsia (UZ) - Дело об изнасиловании воспитанниц детдома в городе Ургенче Хорезмской области отправят в апелляционный суд на новое рассмотрение. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Таким образом, судебная коллегия по уголовным делам ВС удовлетворила 6 апреля кассационный протест Хорезмской областной прокуратуры на приговор областного суда чиновникам, осужденным за половую связь с воспитанницами детского дома.

Напомним, в семейном детдоме №1 города Ургенча на протяжении почти года местные чиновники насиловали трех несовершеннолетних воспитанниц. В сентябре прошлого года суд приговорил заведующую учреждением Юлдуз Худайбергенову к 5,5 года колонии, а двоим насильникам — бывшему начальнику управления юстиции Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову — назначил по 1,5 года ограничения свободы. Осужденные подали апелляции в областной суд, который на заседании в декабре прошлого года оставил приговор без изменений.

В начале февраля текущего года основательница проекта против насилия Nemolchi.uz Ирина Матвиенко рассказала о преступлениях в ургенчском детдоме на заседании рабочей группы Сената, занимающейся вопросами усиления защиты женщин и детей от насилия. По ее словам, присутствовавшие на встрече сенаторы, сотрудники Минюста, Верховного суда и других ведомств «погрузились в шок» от услышанного, но ничего не сделали.

Лишь после обнародования истории и общественного резонанса Хорезмская областная прокуратура отреагировала, направив в Верховный суд кассационный протест об отмене части решения по делу Машарипова и Курязова и направлении их дела на новое рассмотрение в апелляционный суд.