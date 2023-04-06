экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Брянский губернатор заявил, что в область пытались проникнуть 20 «украинских диверсантов»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Власти Брянской области сообщили о проникновении «украинских диверсантов». Украина заявила о провокации РФ

CentralAsia (CA) -  Пограничное управление УФСБ России по Брянской области пресекло попытку проникновения на территорию России украинской диверсионной группы в составе 20 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Диверсанты пытались проникнуть в РФ в районе села Случовск Погарского района. «Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение»,— написал Богомаз в Telegram.

2 марта российские власти заявили, что в два приграничных села Брянской области — Любечане и Сушаны — проникла «украинская диверсионная группа». По версии местных властей, в результате действий «диверсантов» погибли два человека, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Владимир Путин назвал произошедшее «терактом».

Ответственность за ту диверсию взял на себя «Русский добровольческий корпус», бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины. В Киеве официально отрицали причастность к инциденту, при этом глава РДК утверждал, что операция была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com