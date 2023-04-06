Брянский губернатор заявил, что в область пытались проникнуть 20 «украинских диверсантов»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Пограничное управление УФСБ России по Брянской области пресекло попытку проникновения на территорию России украинской диверсионной группы в составе 20 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Диверсанты пытались проникнуть в РФ в районе села Случовск Погарского района. «Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение»,— написал Богомаз в Telegram.

2 марта российские власти заявили, что в два приграничных села Брянской области — Любечане и Сушаны — проникла «украинская диверсионная группа». По версии местных властей, в результате действий «диверсантов» погибли два человека, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Владимир Путин назвал произошедшее «терактом».

Ответственность за ту диверсию взял на себя «Русский добровольческий корпус», бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины. В Киеве официально отрицали причастность к инциденту, при этом глава РДК утверждал, что операция была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».