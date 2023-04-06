Узбекские сенаторы одобрили ужесточение наказания за «сексуальные преступления»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних будут привлекать к уголовной ответственности даже тех граждан, которые заведомо не знали о возрасте потерпевших. Документ, содержащий данные поправки в законодательство, одобрили сенаторы Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) республики на заседании 6 апреля, сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что, согласно действующему законодательству, знание обвиняемым возраста жертвы было одним из основных критериев при квалификации преступлений, связанных с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме.

«Теперь это правило отменяется, то есть незнание обвиняемым возраста потерпевшего не освобождает его от ответственности, предусмотренной соответствующими частями статей Уголовного кодекса», — говорится в сообщении пресс-службы Сената.

В верхней палате парламента подчеркнули, что принятие данного закона вкупе с ужесточением наказаний за насилие в отношении женщин и детей служит предупреждением подобных преступлений.

УзА приводит некоторые подробности вводимых в УК поправок, направленных на ужесточение наказаний за «сексуальные преступления». В частности, в отдельных случаях увеличивается штраф или срок исправительных работ, за более тяжкие преступления — сроки заключения.

Изменения коснулись следующих статей:

Статья 115 («Понуждение женщины к совершению аборта»);

Статьи 118, 119 («Изнасилование» и «Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме»);

Статья 121 («Понуждение женщины к вступлению в половую связь»);

Статья 128 («Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет»);

Статья 129 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет»);

Статья 130 («Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции»).

Напомним, что 23 марта криминализацию домашнего насилия и прочие поправки, направленные на защиту прав женщин и детей, одобрили депутаты нижней палаты парламента Узбекистана.

Между тем, эксперты считают данный законопроект полумерой, на которую приходится соглашаться. По словам координатора проекта против гендерного насилия в Узбекистане Nemolchi.uz Нигины Худайбергеновой, полной криминализации домашнего насилия в соответствии с международными нормами не случилось.

После одобрения Сенатом документ должен подписать президент страны. Затем закон будет опубликован в официальных СМИ и вступит в силу.