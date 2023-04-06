Макрон выразил надежду, что Си сможет вернуть Россию и Украину за стол переговоров

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе переговоров французский президент выразил надежду, что китайская сторона сможет убедить Россию и Украину вернуться за стол переговоров.

«Российское вторжение в Украину нанесло удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать, что вы вернете Россию к разуму и сможете усадить обе стороны за стол переговоров»,— сказал Макрон (цитата по Reuters).

Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство «Синьхуа», согласился, что в настоящее время весь мир переживает глубокие исторические изменения. Однако Китай и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны поддерживать стабильность во всем мире.

Эмманюэль Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его сопровождает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их визит продлится до 7 апреля. В преддверии визита в Пекин Урсула фон дер Ляйен указывала, что шаги Китая в контексте украинского конфликта определят дальнейшие отношения страны с Евросоюзом.