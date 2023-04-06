Мирзиёев поручил в 1,5 раза увеличить объемы жилищного строительства и упростить условия ипотеки

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил перед ответственными чиновниками задачу в 2023 году увеличить объемы нового жилищного строительства в 1,5 раза — до 90 тысяч домов. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам создания жилмассивов «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан») и ипотечного кредитования, сообщает его пресс-служба.

Мирзиёев отметил, что программа «Янги Узбекистон», предполагающая строительство 31 жилого массива, была запущена в 2022 году. Однако на данный момент проект успешно реализуется лишь в Андижанской и Хорезмской областях. В ряде регионов наблюдаются задержки со сдачей в эксплуатацию определенной части жилья — от 14 до 80 многоэтажек. А в Бухарской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Навоийской и Самаркандской областях вообще не сдано ни одного дома.

Президент раскритиковал работу хокимов в этих регионах и дал им месяц на исправление ситуации.

По словам Мирзиёева, с 2017 года в республике было построено 327 тысяч жилых домов, за указанный период уровень обеспеченности жильем на душу населения вырос на 18%. Но вместе с тем, за последние шесть лет число узбекистанцев увеличилось на 5,5 млн человек, скоро население достигнет отметки 40 млн. В этой связи необходимо нарастить объемы жилищного строительства, констатировал глава государства.

Президент поручил упростить условия для получения ипотеки.

Так, с 1 мая взять кредит на покупку недвижимости смогут даже граждане с недостаточным официальным доходом.

При определении их платежеспособности банк учтет траты на аренду, коммунальные услуги и прочие расходы, отраженные в истории операций по банковской карте.

К тому же, с 12 до 4 месяцев сократят срок рассмотрения заявки на получение субсидий, а обладателям сертификатов на субсидии, которые не смогут воспользоваться ими в течение отведенных 4 месяцев, предоставят возможность обратиться в банк за деньгами повторно.

В 2023 году государство окажет финансовую поддержку следующим образом:

в коммерческие банки направят 9 трлн сумов (около $790 млн) на ипотеку для 31 тысячи семей;

выделят 1,6 трлн сумов ($140 млн) в виде субсидий на первоначальный взнос и покрытие процентов;

дополнительно предоставят $100 млн и 1 трлн сумов ($87,7 млн) для обеспечения ресурсами ипотечных кредитов и увеличения оборота строительных компаний;

выделят 1,5 трлн сумов ($131,5 млн) на кредиты 10 тысячам семей, которые хотят улучшить жилищные условия за счет дополнительной застройки или ремонта;

обеспечат направление 5,7 трлн сумов ($500 млн) на кредиты для 20 тысяч семей за счет средств коммерческих банков;

через кампанию по рефинансированию ипотеки направят еще 1,7 трлн сумов ($149 млн) на покупку 5500 домов.

Кроме того, дополнительно 10 трлн сумов ($877 млн) могут быть привлечены посредством выпуска ипотечных облигаций за счет денег, возвращенных банкам их клиентами по кредитам. Чиновникам поручено за два месяца разработать соответствующий законопроект.

На совещании Мирзиёев анонсировал запуск программы «Мой первый дом», которая охватит Ташкентскую область и обеспечит жильем 2,5 тысячи семей.

На реализацию проекта выделят 36 гектаров земли в Зангиатинском районе, где построят 58 домов.

В этой связи Министерство строительства и хокимият региона должны за неделю подготовить генеральный план нового городка и выставить документ на экспертное и общественное обсуждение.

Для удешевления объектов строительства президент постановил продлить действие льгот для предприятий отрасли, а также ввести дополнительные, в частности, отменить до 2025 года таможенные пошлины на ввоз древесины, фанеры, деревянной опалубки и стекла.

Было отмечено, что люди не стремятся покупать жилье из-за недостаточной инфраструктуры. Поэтому властям на местах президент поручил внимательно отнестись к возведению вокруг новых многоэтажек качественных дорог и необходимых социальных объектов.

Также Мирзиёев затронул вопрос качества застроек, которое зачастую не выдерживает проверки природными явлениями. В этой связи с 1 мая перед началом строительства в обязательном порядке компании будут производить инженерно-геологическую экспертизу земельных участков на сейсмическую активность. Возведением мостов, тоннелей и прочих сооружений с повышенными требованиями доверят исключительно предприятиям с категориями А и В в электронном рейтинге подрядчиков.

Мирзиёев подчеркнул, что недавние ливни показали, что дренажная система в столице и других городах находится в плачевном состоянии. Поэтому Минстрою и мэрии Ташкента поручено в двухнедельный срок принять и реализовать программу по решению этого вопроса.