США впервые ввели санкции против Грузии

Тбилиси

CentralAsia (CA) - Четырем влиятельным грузинским судьям запрещен въезд в США «за участие в существенной коррупции» в виде принятия политизированных решений в пользу власти. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В частности, как подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство, Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе «подвергнуты визовым санкциям в соответствии с актом 7031(с) финансирования текущего фискального года», который касается «внешнеполитических операций и связанных с ними программ» Государственного департамента.

Перечисленные судьи, а также члены их семей (супруги и дети) не смогут получить американские визы. Причем решение носит бессрочный характер.

Господа Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как «главари судейского клана», действующего в угоду правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ). Госдепартамент, согласно заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и «разной информацией из открытых источников».

Санкции США вызвали в Грузии громкий скандал. Это первый случай за всю историю американо-грузинских отношений, когда Вашингтон вводит против Тбилиси санкции.