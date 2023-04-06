На севере Израиля объявили тревогу из-за ракетных ударов из Ливана

CentralAsia (CA) - В нескольких городах Западной Галилеи (область на севере Израиля, граничит в Ливаном) объявили воздушную тревогу, после того как десятки ракет были выпущены с территории Ливана, передает Ynet со ссылкой на заявление израильской армии. Тревога звучала, в частности, в северном городе Шломи.

Ynet отмечает, что тревогу объявили в 14:30 (мск), после чего системы ПВО перехватили несколько ракет. Недалеко от города Маалот-Таршиха мужчина получил осколочные ранения.

Как пишет The Times of Israel, ответственность за залпы пока на себя никто не взял, но они произошли после обещания «Хезболлы» ответить на столкновения полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил, что последний уже проинформирован об инциденте и вскоре проведет оценку ситуации с военными и руководителями службы безопасности на заседании Совбеза.

Ситуация в регионе обострилась после столкновений на Храмовой горе во время священного для мусульман месяца Рамадан, а также еврейских и христианских праздников. В ЦАХАЛ сообщали, что в ночь на 5 апреля десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса и призывали к беспорядкам. При этом, когда силовики входили в мечеть, их «забросали камнями и фейерверками», двое полицейских пострадали.