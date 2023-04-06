Си Цзиньпин пообещал позвонить Зеленскому в «подходящее время», - СМИ

Си Цзиньпин, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин собирается позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время, чтобы обсудить с ним урегулирование конфликта в Россией. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также находится в Китае вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщило AFP.

«Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свою готовность поговорить [с Зеленским], когда будут подходящие условия и время. Я думаю, что это положительный сигнал», — заявила она на пресс-конференции в Пекине после переговоров с китайским лидером.

О том, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским, агентству AFP сообщал также французский дипломатический источник. По словам неназванного французского дипломата, об этом китайский лидер сообщил президенту Макрону во время их переговоров в Китае. Макрон также «надавил на Си Цзиньпина, чтобы он не поставлял России ничего, что могло бы быть использовано для ее войны против Украины», добавил дипломат, который присутствовал на переговорах.

Зеленский 29 марта пригласил Си Цзиньпина посетить Украину. По словам президента Украины, он не общался с главой КНР больше года и хотел бы с ним поговорить. The Wall Street Journal сообщала в начале марта, что китайский лидер планирует созвониться с Зеленским после своего визита в Россию. Си покинул Москву 22 марта, однако с тех пор Киев так и не получил официального подтверждения, что разговор состоится.

Макрон и фон дер Ляйен находятся в Китае с визитом. После переговоров с Си Макрон заявил, что хочет стать «голосом, объединяющим Европу» в вопросе по конфликту Москвы и Киева, а эта поездка должна «подчеркнуть последовательность этого подхода». Макрон также обратился к китайскому лидеру с призывом повлиять на Россию, «образумить» ее и помочь «установить прочный мир». Нынешние времена требуют, чтобы страны Европы возобновили стратегическое партнерство с Китаем, который также имеет возможность повлиять на происходящее, добавил президент Франции.

Китай заявляет, что придерживается нейтральной позиции по отношению к военным действиям на Украине, а также выступает за возобновление переговоров между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл план мирного урегулирования, который предложил Китай, нереализуемым, потому что в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины.