Турция экспортировала дроны iHTAR для защиты от БПЛА в 4 страны, в том числе в Кыргызстан

CentralAsia (CA) - Система защиты от БПЛА дроны iHTAR экспортированы в 4 страны, сообщает Defence Turk.

Ангола, Нигер, Кыргызстан и ТРСК (Турецкая Республика Северного Кипра) подписали контракт. Шесть интегрированных в транспортное средство систем İHTAR развернуты в кампусах Национальных дворцов.

Система противодействия iHTAR, разработанная Aselsan для нейтрализации угроз мини-микро-БПЛА в городских и сельских условиях, была развернута на различных критически важных объектах в 2022 году. Экспортную деятельность планируется продолжить в 2023 году.

Aselsan, Aselsan A.Ş. — турецкая оборонная корпорация со штаб-квартирой в Анкаре, Турция. Её основная сфера деятельности — исследования, разработка и производство передовой военной продукции для воздушных, сухопутных и морских сил. Компания является одним из основных подрядчиков ВС Турции.