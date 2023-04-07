Монгольская команда по CS:GO сыграет квалификацию Paris Major под новым названием

CentralAsia (MNG) - Монгольские игроки Гарьдмагнай «bLitz» Бямбасурэн, Содбаяр «Techno» Мөнхболд, Баатархуу «Bart4k» Батболд, Тувшинтөгс «Annihilation» Нямдорж и Чингуун «hasteka» Баярмаа возродили тег «The Mongolz». перед BLAST Paris Major Asia RMR и больше не будет играть под IHC на турнире, по словам организатора мероприятия MESA.

Монголы заняли 18-е место в мире в феврале, согласно рейтингу HLTV, после их участия в IEM Katowice, когда они выбили из турнира paiN Gaming, FURIA и, в первую очередь, Cloud9. Dot Esports связалась с IHC, но не получила ответа на момент написания.

Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как IHC подписали hasteka, чтобы завершить состав и заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода звездного игрока Тэнгиса «sk0R» Батжаргала в начале марта.

IHC поддерживается одноименной криптовалютной монетой, и будущее ее киберспортивных операций было под вопросом с тех пор, как в феврале были арестованы трое основателей Ih Bit Global.

The Mongolz был основным тегом на монгольской сцене CS:GO с 2015 года, когда тогдашний лучший игрок страны Энхтайван «Machinegun» Лхагва использовал его со своими товарищами по команде на главных турнирах, таких как IEM Katowice в 2016 году и IEM Oakland в 2017 году.

The Mongolz должны были сразиться с Николой «Lobanjica» Мийомановичем и Шуаибом «D0cC» Ахмадом Twisted Minds в первом раунде BLAST Paris Major Asia RMR в четверг, 6 апреля, в 1:30 утра по тихоокеанскому времени.

В турнире примут участие восемь азиатских команд, играющих в сетке double-elimination, и только две лучшие получат место на BLAST Paris Major в мае, который станет последним спонсируемым Valve турниром по CS:GO из-за Counter-Strike 2. ожидается запуск во всем мире этим летом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения