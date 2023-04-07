экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия будет сотрудничать с Румынией в сфере автомобильных перевозок

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь Министерства развития дорог и транспорта С.Батболд встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Монголии Василикой Василий Константинеску и обменялся мнениями о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между двумя странами.

Монголия и Румыния работают над заключением «Соглашения между Правительством Монголии и Правительством Румынии о международных автомобильных транспортных отношениях». По данным Министерства развития дорог и транспорта, граждане и предприятия двух стран смогут внести весомый вклад во взаимные поездки и торговлю, а также увеличить экономические связи и товарооборот двух стран.

Госсекретарь С. Батболд сказал: «В настоящее время наша страна подписала соглашения об автомобильных перевозках с 20 странами. Можно экспортировать шерсть, кашемир и сельскохозяйственную продукцию из Монголии и импортировать продукты питания из Румынии».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com