Монголия будет сотрудничать с Румынией в сфере автомобильных перевозок

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства развития дорог и транспорта С.Батболд встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Монголии Василикой Василий Константинеску и обменялся мнениями о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между двумя странами.

Монголия и Румыния работают над заключением «Соглашения между Правительством Монголии и Правительством Румынии о международных автомобильных транспортных отношениях». По данным Министерства развития дорог и транспорта, граждане и предприятия двух стран смогут внести весомый вклад во взаимные поездки и торговлю, а также увеличить экономические связи и товарооборот двух стран.

Госсекретарь С. Батболд сказал: «В настоящее время наша страна подписала соглашения об автомобильных перевозках с 20 странами. Можно экспортировать шерсть, кашемир и сельскохозяйственную продукцию из Монголии и импортировать продукты питания из Румынии».

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