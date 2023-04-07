В Монголии стартовал проект по расширению прав и возможностей государственных служб

CentralAsia (MNG) - Для эффективного управления государственной службой и расширения прав и возможностей государственных служащих правительство Монголии в сотрудничестве с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) 4 апреля запустило проект «Укрепление системы управления эффективностью государственной службы Монголии».

Начальник секретариата кабинета правительства Д. Амарбаясгалан, заместитель начальника секретариата кабинета правительства Д. Батбаатар, начальник отдела осуществления государственного контроля Д. Баасандорж, заместитель представителя KOICA Ли Кансан, генеральный менеджер проекта Пак Кён Бэ и другие официальные лица приняли участие в запуске проекта. Проект будет реализован в четырех компонентах: усиление потенциала управления человеческими ресурсами государственной службы, улучшение лидерских и управленческих навыков менеджеров, совершенствование системы управления эффективностью государственных служащих, а также разработка и использование цифровой системы управления эффективностью.

Республика Корея занимает третье место в мире по уровню управления человеческими ресурсами в индексе InCiSE, отражающем эффективность государственной службы, и первое место по использованию цифровых баз данных в управлении человеческими ресурсами. Поэтому Монголия должна перенять опыт этой страны в повышении эффективности государственной службы и в развитии электронного управления, подчеркнул глава Секретариата Кабинета Министров.

Генеральный менеджер проекта Пак Кён Бэ отметил, что главным результатом проекта станет создание государственной службы Монголии, способной предоставлять качественные услуги своим гражданам. Проект расширения прав и возможностей государственной службы продлится до 2025 года. В рамках проекта пока запланировано обучение сотрудников, доставка учебников, консультационные услуги и ознакомительная поездка в Южную Корею. По оценкам, непосредственную выгоду от этого проекта получат 69 181 государственный служащий. Чиновники выразили уверенность в том, что с успешной реализацией проекта оценка деятельности государственных служащих станет более реалистичной, а эффективность работы повысится.

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