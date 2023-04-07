Первый завод по переработке строительного мусора в Улан-Баторе будет запущен в следующем году

CentralAsia (MNG) - На перевале «Морингийн Даваа» за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития строятся полигон для захоронения отходов и завод по переработке твердых строительных отходов в рамках улучшения переработки и управления отходами в городе Улан-Батор.

«Будет введен в эксплуатацию первый завод по переработке отходов, образующихся при сносе зданий. Это важный и выгодный проект в том смысле, что твердые строительные отходы будут перерабатываться в гравий и пускаться в хозяйственный оборот», - сказал Ж.Сандагсурэн, первый заместитель столичного градоначальника по вопросам экономики и инфраструктуры.

Ежегодно в Улан-Баторе образуется около 1,4 млн тонн отходов. 20-30 процентов из них составляют строительные отходы. Завод способен перерабатывать 150 000 тонн твердых строительных отходов в месяц.

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