Самый крупный частный банк Монголии объявляет о запуске первичного публичного размещения акций

CentralAsia (MNG) - ООО «Хаан Банк» (Khan Bank) официально начал первичное публичное размещение своих акций.

В соответствии с Законом о банках «Хаан Банк» (Khan Bank) готовился стать публичным с запуском первичного публичного размещения акций с февраля 2021 года в сроки, указанные в соответствующих законах и нормативных актах. 9 декабря 2022 года Комиссия финансового регулирования (КФР) одобрила листинг обыкновенных акций ООО «Хаан Банк» (Khan Bank) в качестве ценных бумаг для первичного размещения.

«Хаан Банк», крупнейший банк страны и лидер банковского и финансового сектора, планирует привлечь 183,4 млрд тугриков, предложив 191 219 800 (10 процентов от общего числа акций банка) акций по цене 959 тугриков за акцию. Доходы от предложения будут использованы для цифрового перехода Банка, инвестиций в информационные технологии, экологически безопасных зеленых проектов и долгосрочного ипотечного финансирования в рамках среднесрочной стратегии Банка.

Ведущим андеррайтером Банка является ООО «BDSec», ООО «Таван Богд Капитал» является помощником андеррайтера, ТОО «MJL Attorneys» и ТОО «KhanLex Partners » являются юридическими консультантами, ООО «BDO Audit » выступает в качестве внешнего оценщика, а ООО «EY Mongolia Audit» является финансовым аудитором IPO.

За 32 года своего существования «Хаан Банк» открыл более 540 филиалов по всей стране, чтобы предоставлять самые надежные и быстрые финансовые продукты и услуги, которые всегда отвечают потребностям клиентов. Более 6500 сотрудников ежедневно обслуживают 82 процента населения Монголии через филиалы Банка и цифровые каналы, используя инновационные технологические решения, чтобы помочь клиентам достичь своих финансовых целей и добиться успеха в бизнесе.

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